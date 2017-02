Lesões testam a força do elenco tricolor

Torcedor Gremista ZH

Com uma maré de lesões, que colocou sete jogadores no departamento médico, o torcedor espera ver reforços, jovens e cascudos tomarem as rédeas do time do Grêmio. Vamos precisar de Léo Moura, Everton, Bolaños e Fernandinho na maratona de seis jogos em 19 dias que se inicia no domingo. O elenco formatado para 2017 enfrenta seu primeiro desafio forte.

São José, América-MG, Cruzeiro, Ceará e o clássico Gre-Nal. São cinco testes até a estreia na Libertadores, em 9 de março na Venezuela , diante do Zamora. Até lá, espero que Luan, Pedro Rocha e Edílson estejam em condições de jogo. E também torço para que as contratações tenham dado resposta positiva.

Na direita, Leonardo não empolgou nas poucas oportunidades que teve. Quero ver se Léo Moura terá condições de jogar com regularidade pela direita. Mais para frente, acredito em Everton, pois ele tem futebol para querer ser protagonista diante da ausência de Luan. Faz parte da evolução da carreira do piá.

De volta ao clube e tendo de lidar com a desconfiança da torcida, Fernandinho também terá oportunidades para deixar claro que será útil. Fará isso com assistências e gols. Já a maior expectativa fica em cima de Bolaños na vaga de Douglas. A contratação mais cara da gestão Romildo dá sinais de que abriu o ano com sangue nos olhos. Como Fernandinho, consolidará espaço e relevância com lances decisivos.

Na adversidade das lesões, o Grêmio pode encontrar uma boa notícia, que é a força do elenco. Vamos ficar na torcida.