Aos trancos e barrancos, elenco do Grêmio encorpou 

A direção esperou as lesões de Douglas e Geromel para, com o prejuízo consumado, correr ao mercado com êxito. Aos trancos e barrancos, o torcedor viu o elenco tricolor encorpar nas últimas semanas. Com as chegadas de Gata Fernández e Bruno Rodrigo, o Grêmio fica mais maduro e encorpado para encarar a Libertadores e as demais competições da temporada.

Gostei da aposta em Bruno Rodrigo, um zagueiro firme, experiente, com títulos de expressão na carreira e que sabe fazer gols. Nas ausências de Geromel ou Kannemann, ele pode dar conta do recado. Thyere vira opção, reduzindo as chances da entrada de Bressan.



No meio, estou curioso para ver La Gata em ação. Tento não criar expectativas exageradas, pois dá para contar nos dedos os gremistas que viram cinco jogos completos do gringo nas últimas temporadas. Pelo futebol já demonstrado na carreira, o argentino pode ser muito útil.

La Gata vai abrir um leque interessante para Renato, que já conta com Luan, Bolaños, Pedro Rocha e Everton lá na frente. Vale lembrar que, em breve, terá condições de jogar o peruano Beto da Silva.

Em breve, nosso treinador enfrentará o bom problema de quebrar a cabeça para escalar. E nosso time poderá vencer no primeiro semestre, sem desculpas prontas, jogos de Gauchão, Primeira Liga e Libertadores.

Olhando as carências que seguem presentes, seria prudente mirar um substituto para Walace. Jailson ainda não convenceu na função e Michel teve poucas oportunidades. De qualquer maneira, o elenco atual está mais forte em comparação ao que iniciou a pré-temporada.

No início de março, e contando com a recuperação paulatina dos lesionados, o gremista pode ficar mais otimista. Temos um elenco interessante para buscar novos títulos em 2017.