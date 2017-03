Bolaños fez um Gre-Nal de primeira

Torcedor Gremista ZH

Foi um tempo de primeira e outro apagado. Liderado por Miller The Killer Bolaños, o Grêmio teve produção para vencer o Gre-Nal na Arena, mas deixou de apertar o suficiente, voltou trotando do intervalo e teve de correr atrás do 2 a 2. Fica a lição para a estreia na Libertadores.



O nome tricolor no primeiro clássico do Gauchão foi Bolaños, melhor jogador azul no início de temporada. São quatro gols, arremates, dribles e tabelas fáceis. O gringo está voando! Teve postura de quem deseja vencer, fez um Gre-Nal de primeira.



Leia mais:

Cotação ZH: Bolaños é o melhor do Grêmio no Gre-Nal 412

Autor de um dos gols no Gre-Nal, Fernandinho recorda dica de Renato

Mapas de calor: como Bolaños e D'Alessandro se movimentaram no Gre-Nal 412



No lance do gol, o equatoriano mostrou velocidade, técnica, precisão e oportunismo. Recebeu de Pedro Rocha, entrou com zagueiro na pressão, dominou e, sem espaço para armar um chute clássico, finalizou curto e forte no ângulo. Reforçou o que todos sabem: tem futebol no corpo.

O primeiro tempo do Grêmio agradou. Controlou o jogo e teve volume, nos melhores 45 minutos do ano até aqui. Fez 1 a 0 e poderia ter pressionado mais. Eis uma lição importante: não se tem misericórdia em Gre-Nal.

Vale lembrar que o árbitro Leandro Vuaden deixou passar uma penalidade em Pedro Rocha, já que Paulão foi imprudente e acertou o atacante. O juiz ainda matou sem qualquer argumento razoável um contragolpe do Grêmio ao ignorar a vantagem.

Depois do primeiro tempo de domínio, o Grêmio voltou a dois por hora. Subestimou o adversário, que veio ligado e mais ofensivo. Conseguiu a proeza de levar dois gols em dois minutos, atrapalhando a festa de uma Arena lotada no primeiro clássico depois do rebaixamento vermelho.

Esse naco de soberba foi compensado no empenho para buscar o empate. O Grêmio retomou as rédeas do jogo, Barrios estreou e acertou uma cabeçada perigosa. Renato acertou a mão na substituição e lançou Fernandinho, que demonstrou ter estrela em Gre-Nal: sentou o pé de longe, o goleiro falhou e saiu o 2 a 2.

Num jogo de primeira fase de Gauchão, fiquei feliz por ver o Grêmio demonstrar uma melhora em relação aos jogos anteriores. Ficou a perspectiva positiva para pegar o Zamora.

Só lamento a postura tricolor na volta do intervalo. Deixou a desejar. Espero que na quinta-feira, na estreia da Libertadores na Venezuela, o Grêmio fique ligado os 90 minutos.