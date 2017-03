Bolaños, o diferencial, de novo

Torcedor Gremista ZH

Mais uma vez, a qualidade de Bolaños falou mais alto e o Grêmio patrolou o Juventude, no jogo deste sábado. Desde o ano passado, quando ele enfrentava alguma desconfiança da torcida, e de alguns colegas da imprensa, eu insisto que devemos ter paciência com eles, pois o cara é diferenciado. E, neste sábado, mais uma vez, ele provou isso.

No jogo contra o Juventude, Bolaños fez o que sabe fazer de melhor: jogou com toques rápidos, insinuantes e foi rápido. Além de fazer gols, qualidade que ele vem mostrando em 2017 - é o goleador do ano.

A excelente vitória surgiu, também, para comprovar o acerto da contratação de Leo Moura, que teve outra grande atuação, e para dar uma parada nos murmurinhos que vinham surgindo contra o trabalho de Renato Gaúcho. Por mais bizarro que possa parecer, ouvi até sugestões de que o técnico deveria ser demitido, por conta do baixo rendimento do time.

Agora, nosso comandante ganha uns dias de calmaria e, aos poucos, os jogadores titulares vão voltando ao time o que ajudará na volta, gradual e lenta, da mecânica de jogo.