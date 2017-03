Torcedor Gremista ZH

O Grêmio escapou da derrota para o Noia com as calças nas mãos. Um raro lançamento feliz de Marcelo Oliveira e Léo Moura guardou, já no final. Foi o quarto empate seguido no Gauchão. O desempenho tricolor é decepcionante.

Passados nove jogos, o Grêmio é o terceiro colocado na tabela. Dificilmente será líder, o que se espera sempre do clube na primeira fase do campeonato. São 14 pontos somados em 27 disputados, com três vitórias, uma derrota e cinco empates. É constrangedor para o torcedor.

O time de Renato não evolui, mesmo que os rivais sejam equipes do Estadual. Campeão em 2016, o treinador deixa a desejar no momento. Passou da hora de cobrá-lo. Manter o discurso ameno é fazer de conta que os problemas não existem. O futebol tricolor é pobre e previsível. Um time que está na Libertadores, em tese, deveria se impor com facilidade nestes jogos.

Diante do Noia, mais uma vez, o Grêmio foi de uma obviedade ímpar. Correu muito e não criou nada. O meio-campo tricolor troca passes de lado e não arma. Assim, abusa da ligação direta. A bola não chega no ataque, é raro agredir com a bola no chão. Quando a chance pinta, cai no pé de Pedro Rocha, que costuma perder o gol.

Sem Douglas, Renato ainda não teve capacidade de encontrar uma solução mínima para vencer no Gauchão. Estamos quase em abril e o trabalho deveria empacou. Levamos gols todos os jogos e temos dificuldades para guardar.

Um dos atenuantes para o futebol fraco está nos desfalques. São muitos, reconheço, mas questiono o seguinte: os reservas do Grêmio não seriam suficientes para vencermos Zequinha, Xavante, VEC ou Noia? Claro que seriam! Se o Imortal tem limitações, o que falar dos rivais do Interior?

Diante do padrão medíocre mostrado até aqui, fica a necessidade de acordar e exigir a reação. O desempenho do Grêmio no Gauchão é preocupante para quem sonha alto em 2017. Ignorar que estamos abaixo do nosso potencial é flertar com o fracasso.

