É impossível ter um reserva do mesmo nível de Marcelo Grohe

A entrevista do campeão e ídolo Danrlei, ao colega de Zero Hora, Luis Henrique Benfica, sobre as falhas dos dois goleiros reservas do Grêmio, Bruno Grassi e Leo, em jogos recentes do Gauchão, é bem esclarecedora. Se tem uma posição polêmica, e difícil, no futebol, é a de goleiro. No papo com o Benfica, Danrlei levantou um problema recorrente, que aflige o goleiro reserva: dificilmente, ele joga. E quando entra, é fogueira, e o cara está totalmente sem ritmo.

São boas explicações para as falhas recentes de Leo, que até julgo menos grave,e a de Grassi, que achei gritante, tendo em vista não ser um goleiro inexperiente. O problema, porém, não parece ter uma solução muito fácil. Dificilmente, o treinador tira o goleiro titular, no meio de um jogo, para colocar o reserva. Além do risco de levar um gol, pois o cara estão totalmente sem ritmo de jogo, queima uma substituição.



Para o jogo contra o Veranópolis, Marcelo Grohe volta ao gol gremista, sinal de mais tranquilidade defensiva para o time. Nada contra Leo e Grassi, mas é claro que estão bem abaixo de Grohe, tanto tecnicamente quanto em experiência - afinal, Grohe é goleiro de Seleção Brasileira e já foi, por duas vezes, o melhor do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, não vejo muito como o Grêmio contratar um goleiro de nível parecido de nosso titular, para o banco. Hoje, esse cara já está empregado, certo. Não viria para o Grêmio para ser eternamente banco - ou alguém duvida que Grohe ainda jogue uns cinco anos, pelo menos?



Então, é torcer para que ele não machuque, e que nossos profissionais treinem com afinco os dois goleiros. Como diz o ditado: o que não tem solução, solucionado está.