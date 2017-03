Grêmio sente a falta de Maicon

Torcedor Gremista ZH

Maicon está fora desde o empate com o Zequinha, em fevereiro

Maicon está fora desde o empate com o Zequinha, em fevereiro Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A ausência de Maicon ajuda a explicar o rendimento do Grêmio nos últimos jogos do Gauchão. Por isso, uma das boas notícias da semana pode ser o retorno do capitão no sábado, contra o Juventude.

Em terceiro no Gauchão, com uma campanha modesta, o Grêmio encara três jogos difíceis até o final da fase de classificação. Visita o líder Noia, recebe o Ju e visita o São Paulo. Com o futebol apresentado até aqui, não será surpresa tropeçar de novo, o que pode comprometer nossa posição na tabela.

Maicon está há um mês de molho, desde o empate com o Zequinha na Arena, quando falhou no lance que deu origem ao gol de empate do rival. Agora, realiza a etapa final da recuperação de uma lesão muscular. Aliás, é rotineiro o capitão ficar de fora de jogos por problemas musculares.

A nova ausência de Maicon reforçou sua importância no time. Sem o passe qualificado do volante, o meio-campo azul teve a capacidade de criação reduzida. A transição está lenta e o time abusa da ligação direta. Jailson e Michel não convenceram juntos.

O possível retorno de Maicon no fim de semana, mesmo que sem o ritmo adequado, pode corrigir algumas deficiências do time. Torço para que ele volte e retome o quanto antes o bom futebol apresentado nas finais da Copa do Brasil.