Grêmio volta a enfrentar alguns problemas de 2016. E surgiram outros novos

Renato Gaúcho fez bem em dizer, logo de cara, depois do jogo contra o Novo Hamburgo, que ele e seu grupo sabem que o time não está rendendo tudo o que pode, neste começo de 2017. Sinceramente, neste começo de ano, não tenho lá muita preocupação com o rendimento do time no Gauchão, como já disse aqui, em outras colunas. Porém, o que me deixa preocupado, e muito, é notar que problema de 2016 se repetem em 2017. E, sinceramente, nós sabíamos que isso ia acontecer.



Um deles, e que eu não vejo muita solução, é Marcelo "Avenida" Oliveira. No ano passado, defensivamente, ele já comprometeu, e muito. Em vários lances, levou bola nas costas, e sofremos gols. Renato foi contratado, em setembro, mudou o sistema de marcação, fez os volantes darem mais proteção a ele, e a coisa melhorou.

Pois 2017 chegou, Walace foi embora, Maicon se machucou, e assumiram volantes de menor qualidade, Jailson e Michel. E voltamos à rotina de ver Marcelo levar bolas nas costas. Algumas, constrangedoras, como o gol feito pelo Novo Hamburgo, quando Marcelo não viu que um jogador do Noia avançava por suas costas. Do trote que ele dava, para recompor a marcação, tentou dar um pique, mas já era tarde.



O segundo problema é Pedro Rocha. Ele nunca foi craque, é fato. Recompõe bem, é rápido, toda aquela coisa, mas é atacante. Atacante vive de quê? Gols. E ele perde gols demais, não é possível. Reparem na qualidade, e na calma, de Leo Moura, cada vez que ele domina uma bola na área e chuta para o gol. E eu falei de Leo Moura, que é lateral. Pedrinho, como é carinhosamente chamado pela torcida, compromete quando perde tantos gols feitos, em sequência, como tem feito. Ao contrário de Marcelo Oliveira, que parece imortal no time, o problema de Pedro parece ter solução, pois acredito que Lucas Barrios acabará assumindo a titularidade.



Quanto ao novo problema, a falta de Douglas, ao menos, ela é temporária. Mas, enquanto temos que enfrentá-la, sofremos com a falta de um armador de sua qualidade. Menos mal que Ramiro está em grande fase.