Hoje é dia de Liberta!

Torcedor Gremista ZH

Desde a patada consagradora de Bolaños, nos minutos derradeiros da final da Copa do Brasil, que aguardo dia a dia a estreia na Libertadores. Pois ela chegou. É hoje. É na Venezuela. É fora de casa. É contra o Zamora. Vamos com desfalques, mas temos time para vencer. Acelera, Grêmio! Quero muito o tri da América!

Torço para que a minha expectativa em relação ao torneio seja confirmada pelo desempenho do time de Renato no campo. Confio plenamente na capacidade do Grêmio de superar os desfalques, a torcida contra e o adversário. Dou um voto de confiança ao jovem Thyere, que vai substituir Pedro Geromel.

Nosso rival também sofre com ausências, ou seja, trata-se de dificuldade compartilhada. O espírito azul para a estreia deve ser o mesmo do penta da Copa do Brasil. Equipe jogando bola e concentrada, sem a soneca que nos custou a vitória no último Gre-Nal. Aliás, o clássico indicou lições importantes. Uma delas: o Grêmio precisa ser mais agudo no ataque.

Da turma de frente, Bolaños foi o único que de fato buscou o gol. Bateu de longe e de perto, deu bicicleta, tentou o drible, foi vertical. Foi premiado com o gol. Já Luan e Pedro Rocha deixaram a desejar nesse quesito.

Luan ajudou a garantir posse de bola, foi importante na movimentação, contudo, não protagonizou lances de real perigo. Ciscou demais e agrediu de menos. Já Pedro Rocha deu um belo passe no gol, porém tomou muitas decisões erradas durante a partida. Pode render mais.

Lá na frente, quero ver Barrios outra vez campo. Acredito que ele vá reencontrar o melhor futebol com a camisa do Grêmio. Um gol na estreia da Libertadores seria bem-vindo.

Bueno, vou ansioso e confiante para a estreia na Venezuela. Libertadores é um campeonato que é a nossa cara. É um prazer cruzar a América em peleias encrespadas, é bom demais lotar nosso estádio para vencê-las.

Como o torneio é longo, vamos com calma, no jogo a jogo, sem pessimismo exagerado ou salto alto. No final do ano, deixamos o desculpismo de lado, jogamos futebol e vencemos elencos mais forte. Essa receita deu em título na Copa do Brasil. Pode render mais um. Rumo ao tri!