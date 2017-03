Jogo contra o Ceará valeu para ver a gurizada do Grêmio

Torcedor Gremista ZH

Evidentemente que nenhum torcedor gremista estava lá muito preocupado com o resultado do jogo da noite desta quinta-feira, contra o Ceará, na Arena. Primeiro, pelo fato de o confronto acontecer 48 horas antes de um Gre-Nal, nosso principal clássico, e que ainda pode ser o único de 2017.

Segundo, pelo fato de a Primeira Liga ter nascido repleta de boas intenções, mas, até agora, mais ter atrapalhado o calendário do que ajudado os times a estabelecerem uma espécie de independência em relação à CBF.

Leia mais:

Com time de transição, Grêmio fica no empate em 1 a 1 com o Ceará pela Primeira Liga

Cotação ZH: Lucas Rex e Tilica são os melhores do Grêmio no empate com o Ceará



E terceiro, e mais importante, o time que entrou em campo estava totalmente descaracterizado. Claro que foi uma bela chance de vermos quem está surgindo nas categorias de base, mas nem dá para cobrar resultados um time sem a mínima mecânica de jogo.

Mesmo assim, fiquei otimista e gostei da postura do Tricolor. Os jovens jogaram bem contra o estruturado time do Ceará. E, mais do que boas atuações, gostei do espírito de vários guris, como Lucas Rex, Tilica e Jean Pyerre. Então, valeu para ver a gurizada. Agora, tudo é Gre-Nal!

Leia outras notícias sobre o Grêmio

*ZHESPORTES

ms -->