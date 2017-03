Noite para ver Bolaños, Barrios e, quem sabe, Gata Fernández

Torcedor Gremista ZH

Embora o calendário de 2017 seja extenso e cansativo, acho que jogos como o da noite desta quarta-feira, contra o Brasil, em Pelotas, são válidos para testar o time para um longo ano que vem por aí. Como sabemos, uma equipe não ganha corpo, entrosamento e mecânica de jogo do dia para a noite, ou só treinando. Na medida certa, respeitando o calendário previamente elaborado pela qualificada comissão técnica do Tricolor, sempre apoio a escalação dos titulares. E é desta maneira que vamos para o jogo no Bento Freitas.



Grêmio vai usar próximos seis jogos para testar alternativas com Barrios e Gata Fernández

Rosario Central endurece negociação por Musto, e Grêmio estuda oferecer Maxi Rodríguez

Após reclamação do Inter, Grêmio sugere árbitro de fora do RS nos Gre-Nais



E partidas como a desta noite, na qual a cobrança é menor do que em um Gre-Nal, em um jogo de Libertadores ou Campeonato Brasileiro, são ideais para ver a sequência de jogos de algumas peças fundamentais. A primeira, e principal do Grêmio até o momento, é Bolaños, nosso destaque em 2017.



Seu futebol de jogadas rápidas, toques de primeira, quase sem erros de passe e conclusões certeiras, deixam a torcida empolgada. Depois, é hora de conferir se Luan realmente engrenou - qualidade ele tem de falta, às vezes, parece um pouco desligado do jogo. Mas é grande jogador, de outra turma.



E, sobre dois jogadores, gringos, recaem grandes expectativas: Lucas Barrios, que teve boa atuação quando acionado no Gre-Nal, e Gaston Fernández. Barrios, pelas notícias que se têm, pode atuar um pouco mais de tempo de Fernández, e traz uma opção diferente do atual formato de jogo do Tricolor. Bom cabeceador, com excelente presença de área, ele pode resolver o problema da falta de gols, em alguns jogos, do ataque gremista. Já Fernández deve entrar no segundo tempo, e terá tempo para se adaptar ao time e a esquema de Renato.