Os cascudos vão precisar suar a camiseta

Torcedor Gremista ZH

Com os reforços contratados, o Grêmio abriu concorrência forte lá na frente. Disputa que só crescerá a partir de boas jornadas de Pedro Rocha e Everton. Os guris não podem desanimar. Se mantiverem o desempenho em alto nível, obrigarão os cascudos a jogar mais. O Imortal vai crescer neste ambiente.

O Grêmio já viveu momentos nos quais os piás não se assustaram. Lembro bem da Libertadores de 2007. Recém-promovido aos profissionais, Carlos Eduardo despontou no ataque. Com razão, a direção trouxe Amoroso para o mata-mata. Só que o prata da casa acelerou, driblou mais, deu passes, fez gols. Não se intimidou e jantou Amoroso com sal e pimenta. Espero de Pedro Rocha e Everton, fundamentais no penta da Copa do Brasil, a mesma postura de Carlos Eduardo.

Com as chegadas de Barrios, La Gata e Beto da Silva, mais a boa fase de Bolaños e a situação consolidada de Luan, o candidato natural para deixar o time titular seria Pedro Rocha. Contudo, nos dois principais jogos da temporada até o momento (Gre-Nal e estreia na Libertadores), o guri deu passe para gols. Ou seja, dá sinais de que não vai entregar a posição tão fácil. Continue assim!

Pelo histórico de Pedro Rocha e Everton, que suportaram longos períodos no banco nas últimas temporadas, acredito em uma peleia construtiva para formar a linha de frente tricolor. A concorrência, inclusive, exigirá mais de Luan, que ainda não teve atuação convincente em 2017.

Renato Gaúcho fica com o bom problema de quebrar a cabeça para escalar. O calendário, que vai acelerar nos próximos dias, garantirá oportunidade a todos. Chance para ver Barrios e La Gata, chance para os guris balançarem as redes. Quem ganha com a concorrência bem administrada é o Grêmio.