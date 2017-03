Precisamos de um volante, presidente. E com urgência

Torcedor Gremista ZH

As amostras iniciais, embora de adversários de menor potencial, demonstram que ainda não conseguimos encaixar um volante confiável, de qualidade, no lugar de Wallace. Claro que tenho ciência que não é do dia para a noite que se acha um jogador da qualidade do nosso ex-jogador, que foi vendido para a Alemanha. Mas as atuações de Michel e Jailson no Gre-Nal e contra o Zamora, nossos dois jogos mais "difíceis" até agora, são preocupantes. Me preocupei em escrever "difíceis" desta maneira, porque é justamente essa situação que quero ressaltar. O Zamora não existe, convenhamos. E, mesmo assim, teve liberdade para atuar naquela faixa de campo. No jogo contra os venezuelanos, nossos volantes foram envolvidos em algumas situações. Em outras, estavam fora do lugar.



No Gre-Nal, idem. O meio-campo do Inter brincou com nossos volantes, nos tais 10 minutos de apagão. E, convenhamos, o Inter ainda é um projeto de time (como vimos neste domingo, em mais uma constrangedora atuação dos colorados, contra o Juventude). Pela estrutura do Grêmio, não deveríamos ter passado por tal sufoco contra um time francamente inferior.



Por isso, me animo ao ler a notícia que o presidente Bolzan não desistirá de Damián Musto, do Rosário Central.



Grêmio fará nova investida por volante Damián Musto

Gata Fernández e Bruno Rodrigo já treinam com o grupo do Grêmio

Veja o que empolga e o que ainda preocupa no Grêmio após a estreia na Libertadores



Mesmo que o regulamento da Fifa preveja que Musto só seja aproveitado no segundo semestre, é fundamental que o Grêmio mantenha seu radar ligado para trazer um volante que esteja no mesmo nível, ou que tenha suas semelhanças, com Wallace.



O grupo que integramos na Libertadores até nos dá alguma chance de fazer experiências. Mas, a partir da segunda fase, quando o Maestro Pifador deve estar de volta, é urgente que, ao menos, um volante qualificado já esteja por aqui, e entrosado com o grupo. É um pré-requisito para seguirmos adiante na busca pelo tri da América.