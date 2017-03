Primeira Liga vira vestibular de jovens e cascudinhos do Grêmio

Torcedor Gremista ZH

Antes do Gre-Nal, estou curioso para ver o jogo de quinta-feira contra o Ceará. Na Primeira Liga, o Grêmio vai com um time recheado de jovens e com algumas figuras de certa rodagem. Vivo a esperança de vislumbrar alguma peça, em especial na defesa, capaz de ganhar espaço no grupo principal.

Lucas Rex, Guilherme Truyts e Zé Augusto são os zagueiros relacionados para o jogo, numa seleção dominada por nomes do grupo de transição tricolor, versão gourmet do antigo Banguzinho. Espero encarecidamente que um deles jogue mais do que Bressan. A estreia na Libertadores está aí e seguimos com apenas quatro zagueiros no elenco.

Entre os laterais relacionados, aparece Lucas Lovat, aposta trazida do Avaí e que ainda não teve espaço. Wallace Oliveira e Iago também estão na barca. Já na turma da frente temos Lucas Coelho e Ty Sandows. Outro nome é Rondinelli, que todos os anos é emprestado e retorna ao Grêmio. Quero ver o rapaz em ação, pois não tenho a menor ideia de como ele está jogando depois de tanto tempo.

Verei o jogo sem grandes expectativas, em razão da escalação, mas com aquela ponta de esperança de encontrar potencial em algum dos garotos em campo. Torço para que eles aproveitem essa espécie de vestibular para o grupo principal do Grêmio.