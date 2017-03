Quem tem mais time não precisa temer um possível Gre-Nal

Torcedor Gremista ZH

Começo este texto avisando, de imediato, que não acho a melhor ideia um Gre-Nal agora. Obviamente, pela situação dos dois times, o Grêmio sempre tem mais a perder do que o Inter. Rebaixado em 2016, de péssimas atuações em 2017, tudo que o Colorado precisa, neste momento, para dar aquele"up", na motivação é eliminar o Grêmio em um mata-mata de Gauchão. Já o Grêmio, se eliminar o Inter, não terá feito muito mais que a obrigação, neste momento.

E antes que leitores, gremistas ou colorados, comecem a tradicional chiadeira por conta desta afirmação, lembro que a gangorra já esteve do outro lado - Grêmio em má fase, esperando por um Gre-Nal para "arrumar a casa", como diria Ibsen Pinheiro. Mesmo não achando a melhor ideia, até pelo risco de (mais) alguma lesão, e pelo fato de termos uma pequena maratona de jogos pela Libertadores, em abril, não vejo motivos para temer o clássico.

Quais combinações resultariam em um Gre-Nal nas quartas do Gauchão

Leonardo Oliveira: o Bolaños que o Grêmio contratou chegou à Arena

O que está em disputa em cada jogo da última rodada do Gauchão



Como time que está em uma fase (muito) melhor que a do o rival, o Grêmio tem que assumir postura de time grande. Ir pra cima do Inter nos dois jogos, respeitando o adversário, claro, e eliminar o Colorado. Temos Leo Moura, Bolanõs, Kannemann, para citar apenas três, em excelente fase. Edilson voltou muito bem ao time. Luan, mesmo criticado por parte da torcida, é diferenciado, e mostra seu valor em lances decisivos. As atuações em alto nível de Ramiro, então, são um caso à parte. Infelizmente, quem anda destoando é Pedro Rocha, que voltou a desperdiçar muitos gols, a exemplo de 2016.

É óbvio que sei que todos argumentos podem ir por água abaixo, e o Tricolor pode vir a ser eliminado pelo Inter, caso o Gre-Nal se confirme. Mas, sinceramente, acredito em classificação, em duas grandes atuações do Tricolor, e no título gaúcho. Claro que o grande objetivo de 2017 é a Libertadores. Porém, será um belo começo de ano se vencermos o Gauchão e retomarmos a hegemonia no Rio Grande do Sul.