Um Gre-Nal para Barrios

Torcedor Gremista ZH

Regularizado, Lucas Barrios tem condições de estrear no Gre-Nal. Debutar no Grêmio com gol e vitória no clássico seria o cartão de visitas ideal do nosso novo centroavante. O gringo tem a chance de chegar fazendo história.

Renato tende a manter o mistério sobre a presença do argentino naturalizado paraguaio entre os titulares. Se ele tiver condições físicas, precisa disputar a peleia na Arena, válida pelo Gauchão. Barrios foi contratado para se entrosar com Luan e Bolaños e ser uma das referências na Libertadores. Só vai criar tal condição jogando.

Nas primeiras partidas de 2017, o Grêmio teve dificuldades na criação e na conclusão. Quem sabe com o novo reforço a história comece a mudar. Vai que é a tua, Barrios! A gremistada está contigo!

Além da provável estreia do gringo, o clássico terá muita provocação. É o primeiro Gre-Nal desde o rebaixamento vermelho, no qual nossa torcida retribuirá as antigas provocações. Essa flauta é do jogo, mas deve ficar na arquibancada.

Em campo, quero um Grêmio focado em vencer, brigando por cada palmo de grama e jogando bola, no espírito do penta da Copa do Brasil. Se entrar relaxado no clássico, a corneta pode virar um bumerangue e voltar na testa. A festa azul será completa na Arena com vitória no primeiro Gre-Nal de 2017.