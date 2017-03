Uma derrota para quem reclama de Marcelo Grohe

Torcedor Gremista ZH

Não era incomum, até o título da Copa do Brasil, que parte da torcida gremista reclamasse do nosso goleiro titular, de Seleção, Marcelo Grohe. Falta de sorte, falhas na tal hora "h", e tudo mais que servisse de argumento contra o melhor goleiro do Brasileirão de 2014 e 2015, com seguidas convocações para a Seleção.

Pois, no jogo contra o São Paulo-RG, ele fez falta. Infelizmente, a derrota passou diretamente por uma falha bisonha de Grassi. Até fez duas defesas antes? Fez. Mas não é inexperiente para entregar uma bola daquelas, básica para um profissional.

Como o jogo contra o São Paulo não valia lá muita coisa, o erro até será esquecido. Gata Fernández teve boa atuação, no primeiro tempo, e cansou no segundo. No restante do jogo, o time desentrosado do Grêmio teve uma atuação previsível de um time que não joga junto.

O que é inadmissível, na minha opinião, por mais que o São Paulo tenha jogado uma final de Copa do Mundo, é uma derrota de um time como o Grêmio, que tem muito mais qualidade, para um time tão inferior. Além dos problemas do nosso time, de repente, é uma lição para a torcida que gosta de reclamar de nossos melhores jogadores, como Grohe. Isso, que nem lembrei de quanto a torcida pega no pé do Luan. É assunto para outras colunas...

