Venceu a qualidade 

Torcedor Gremista ZH

A estreia do Tricolor teve alguns sustos, como era de se esperar quando um time tem tantos desfalques quanto o Grêmio teve. Ramiro, de grande atuação, salvou um gol embaixo da trave. Marcelo Oliveira levou um drible constrangedor no primeiro tempo, e, por sorte, o Zamora não concluiu com qualidade o lance. Mas a melhor qualidade do Grêmio venceu.



O gol de Léo Moura é reflexo disso. Nasceu de uma grande jogada coletiva e terminou com a conclusão primorosa de Léo, jogador de grande qualidade. Ele conseguiu virar e bater de primeira, coisa que só os jogadores de técnica refinada conseguem fazer.



O segundo gol, mesmo sendo de pênalti, também é reflexo de qualidade. Luan bateu com muita qualidade, sem chance de defesa para o goleiro.



Apesar de alguns percalços, vencemos, que é o que importa. Com um grupo fraco na primeira fase, Renato terá tempo de arrumar eventuais problemas.



Sendo otimista, acredito que passaremos tranquilamente pela primeira fase.



