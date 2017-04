Grêmio está recuperando o bom futebol

Torcedor Gremista ZH

Com os retornos de Geromel e Maicon e gols dos gringos, o Grêmio encaminhou a vaga nas semifinais do Gauchão. Caso a pontaria estivesse em dia, teríamos goleado o Veranópolis. Apesar do pé torto, fico feliz por ver a segunda boa atuação seguida dos titulares. É o caminho para chegarmos voando no primeiro momento quente da temporada.

Gostei da apresentação tricolor no 2 a 0 na Serra. Foi senhor do jogo, cedeu poucos espaços, permitiu raras conclusões do VEC. Teve paciência para trocar passes em uma partida truncada. Se repetir a performance na Arena, classifica sem sustos.

Geromel regressou com bela atuação ao lado de Kannemann, enquanto a experiência de Maicon e Ramiro como volantes, mantendo a dobradinha Léo Moura e Edílson na direita, funcionou. Fica a expectativa de vê-los em ação contra equipes mais fortes.

Bolaños, autor do primeiro gol, reforçou a bela fase que vive. Como diz o gaúcho lá em Santa Cruz, está "fedendo a gol". Teve o mérito de acreditar no lançamento de Maicon e contou com a sorte na falha do goleiro, que errou o tempo da bola. Com o arco vazio, o equatoriano deixou mais um.

Bolaños tem a calma que falta para Pedro Rocha. O herói do penta da Copa do Brasil segue sem marcar em 2017. Na Serra, perdeu mais uma chance cara a cara. No segundo tempo, Luan conseguiu rasgar sua oportunidade incrível. Com dois gols em lances fáceis, o placar permitira o uso de reservas na partida de volta das quartas.

Quem também teve calma na conclusão foi Lucas Barrios. Minutos depois de cair sozinho com a bola, recebeu pifada certeira de La Gata Fernández, dominou, limpou e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor. Um tento para dar confiança, assim como a assistência deve garantir ânimo extra a La Gata. Aliás, o jogo da Primeira Liga, no meio da semana, é ideal para a Supla seguir em busca do melhor futebol.

