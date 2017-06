Decidir a vaga fora ou em casa? Na atual boa fase, tanto faz

Torcedor Gremista ZH

Após o sorteio que nos deixou em um bom confronto, contra o Atlético-PR, saiu também a ordem dos mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil. A exemplo dos jogos contra o Fluminense, decidiremos a vaga fora de casa. Antigamente, principalmente nos anos 1990, a mítica força do Grêmio no Olímpico nos dava uma espécie de crença que sempre era melhor decidir em casa. Na atualidade, como a fase anda boa, acho que tanto faz.

Primeiro, pelo fato de que todo confronto de mata-mata passa muito pelo resultado do primeiro jogo. De nada adianta decidir em casa se leva uma goleada no primeiro jogo. Exemplos? Muitos, temos muitos. Final contra o Boca, em 2007, na Libertadores, confronto contra o Rosario Central, também pela Liberta, em 2017 e dezenas de outros. Assim como temos grandes exemplos de decisões fora de casa com êxito. Contra o Fluminense, a mais recente, a final da Libertadores em 1995, a final da Copa do Brasil, em 2001 e por aí vai...

E, na atual fase, com tudo dando tão certo para o Tricolor, que tem feito por merecer em campo, acredito que não temos nenhuma desvantagem ao decidir em Curitiba. Como não teríamos absurda vantagem se o segundo jogo fosse na Arena. O que importa é largar bem, de qualquer maneira. Ganhar em casa, sem tomar gols, se possível, é uma fórmula consagrada que dificulta a vida do adversário, no jogo de volta.

Aliás, depois do jogo deste domingo, contra o Vasco, no qual nem tivemos uma atuação brilhante, mas vencemos, mais uma vez, meu otimismo só aumentou. A fase é boa, é hora de aproveitar, curtir o momento incrível que o time vive. Será um jogo pegado, mas acredito em uma classificação sem muitos sobressaltos contra o bom time paranaense.