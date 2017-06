Gol de cinema mostra o melhor do Grêmio

Torcedor Gremista ZH

Gata de letra e Luan na rede. O gol que sacramentou a justa vitória sobre o Vasco resume o Imortal que encanta o Brasil no início de junho. Gol de carrossel, com bola de pé em pé, toques lúcidos e simples, movimentações perfeitas. A categoria de La Gata e a conclusão de Luan, que iniciou o lance, coroaram um momento de imenso orgulho para o torcedor. Dá gosto ver esse Grêmio jogar.



A vitória por 2 a 0 na Arena nos manteve no G-4, a um ponto do líder Corinthians, confirmando o belo início de Brasileirão. A defesa voltou a funcionar, sendo que os titulares ainda não levaram gol no campeonato. Lá na frente, Barrios guardou mais um e Ramiro e Luan repetiram as jornadas inspiradas.



Leia mais:

Cotação ZH: saiba quais foram os destaques do Grêmio na vitória sobre o Vasco

Jogadores do Grêmio destacam boa sequência de jogos do time: "O elenco é muito forte"

Confira a tabela de classificação do Brasileirão



O Grêmio mostrou ter paciência, estilo de jogo definido e banco. Apesar do gol antológico, a atuação pode ser classificada como segura. O Vasco se retrancou e o time de Renato trocou passes à exaustão. Um pênalti polêmico e caseiro - na minha modesta opinião o vascaíno deixa o pé na malandragem para derrubar Geromel - facilitou o serviço.

Paciente para fazer o tempo correr e perdendo algumas chances, o Imortal demonstrou a força do elenco nas entradas Maicon, Edílson e La Gata - Bolaños ainda está prestes a regressar e Cortez dá conta plena do recado na esquerda. Poucos times estão azeitados e com tais opções no banco. Aliás, Maicon e Gata participaram do segundo gol. Brasileirão exige esse banco.

Se a fase é boa, vamos desfrutar. E manter o pé no acelerador. Temos time para buscar a vitória fora de casa contra a Chapecoense. É hora do Grêmio se impor e continuar jogando para sonhar com o tri brasileiro.