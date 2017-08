A máquina de errar pênaltis do Grêmio apareceu novamente

Torcedor Gremista ZH

É difícil entender como tantos jogadores erram pênaltis no Grêmio. No jogo deste domingo, contra o Botafogo, mais uma vez, nosso cobrador botou a bola quase na mão do goleiro Gatito. No confronto contra o Botafogo, o "premiado" da vez foi Marcelo Oliveira.

Contra o Corinthians, na Arena, havia sido Luan, em uma cobrança bisonha. Em outra cobrança lamentável, Edilson também deixou sua "marca", contra o Avaí, em julho. Ora, é difícil entender o que acontece na Arena quando o assunto é pênalti, e quando Barrios, nosso único (e melhor) cobrador não está em campo.

Leia mais:

Cotação ZH: veja notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Botafogo

Renato reclama de desatenção do Grêmio na derrota: "Pagamos por não entrarmos concentrados"

Veja a tabela do Brasileirão

Em um jogo que Renato mandou, acertadamente, um time totalmente reserva para o campo, era previsível que não teríamos uma grande atuação e nem muitas chances de gols, a exemplo do que aconteceu contra o Sport e contra o Palmeiras. E é neste momento que qualquer oportunidade tem que ser aproveitada. Sendo de pênalti, então, a obrigação dobra de tamanho.

Afora o lance do pênalti, o Grêmio pouco criou durante o jogo. No primeiro tempo, depois de sofrer o gol, até conseguiu equilibrar a partida e teve algum volume. Daí, surgiu o bendito pênalti. Pensei: hoje, vai. Mas, sendo Marcelo Oliveira que bateria, levei medo. E não foi. A grande qualidade dele é ser bom de grupo e um bom reserva. Hoje, nem isso conseguiu fazer. Avisou o goleiro em qual campo bateria.

No segundo tempo, o time, que já estava desentrosado, cansou. Daí, era só esperar o jogo acabar, e torcer para não levar mais gols. Uma pena, era a chance de tentar diminuir a distância para o Corinthians. Mas, enquanto a máquina de errar pênaltis não deixar de aparecer, podemos ter problemas em momentos importantes.

Leia outras notícias sobre o Grêmio

*ZHESPORTES