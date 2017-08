Torcedor Gremista ZH

Já está virando uma (boa) rotina. O jogo aperta, o Grêmio sai perdendo, como aconteceu na noite desta quarta-feira, contra o Godoy Cruz e a dupla Luan e Pedro Rocha resolve o jogo. No confronto pela Libertadores, eles tiveram o luxuoso auxílio de Barrios, no lance do primeiro gol. Aliás, sobre Barrios: a diferença que ele faz só de estar em campo, é absurda. Jogador de outro time, no atual nível do futebol brasileiro.



Mas voltando a dupla fenomenal. O lance do segundo gol resume bem o alto nível técnico o time tem apresentado em 2017. Uma arrancada fenomenal de Geromel, que teve uma noite de Geromito, Toques rápidos, um passe primoroso de Luan para Barrios, que tira do goleiro e acerta a trave. Na sobra, Pedro guardou mais um gol. A parceria parece ter chegado no seu ápice, o que nos faz torcer, ainda mais, para que Luan fique até o fim do ano.



O jogo da noite desta quarta ainda trouxe mais uma certeza que a fase do Grêmio, definitivamente, é outra: saímos perdendo, e tomando um sufoco do time argentino. Ao empatarmos, o cenário ainda era perigoso, pois, caso o Godoy marcasse seu segundo gol, estaríamos eliminados pelo critério de gols marcados fora. Nesse momento, o Grêmio teve toda a maturidade para retomar o controle do jogo, impor seu estilo e garantir mais uma vitória. E, acompanhando o desempenho dos outros brasileiros, não tenho medo de cravar, neste momento: está pintando um favorito para a conquista da Libertadores.