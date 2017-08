Luan, rejeite os russos e vá para a Sampdoria. Em janeiro. E levante taças com o Grêmio

Torcedor Gremista ZH





A novela que se transformou a venda de Luan pode ter ganho um contorno que deixará nosso expoente técnico por mais tempo na Arena. Conforme matéria do colega Adriano de Carvalho, a Sampdoria, que fez proposta menor que o Spartak (ofereceu quatro milhões de euros a menos), aceitaria contar com Luan somente em janeiro.

A nosso favor, também aparece a consulta que Luan fez a Gabriel Jesus e Neymar, que o aconselharam a não ir para a Rússia. A venda é inevitável? Claro que é. Mas, convenhamos, quatro milhões de euros não deixarão o Grêmio mais rico ou mais pobre, não é?



Claro que sei que é muito dinheiro no mundo real, mas não é nenhum absurdo no mundo à parte que o futebol está instalado. Não resolverá a vida financeira do Grêmio, nem quebrará o Tricolor. Aliás, é bom lembrar: a premiação ao campeão da Copa do Brasil deste ano é de R$ seis milhões. Um título bem possível, caso Luan fique.



Por isso, a torcida pede ao craque Luan: diga não aos russos e aceite a proposta da Sampdoria. Além de morar em Gênova, uma das cidades mais lindas do mundo, ele terá mais exposição no Campeonato Italiano. E terá a chance de se consagrar definitivamente no Grêmio, ao levantar alguma taça até o fim do ano.