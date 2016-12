Chegadas e partidas: as mudanças no grupo do Inter para 2017 

Balanço

A temporada 2017 bate à porta e o plantel do Inter ainda nem começou a entrar em mutação. Antônio Carlos Zago trabalhará com um grupo de até 32 jogadores (quatro deles serão goleiros), mas, antes de a nova direção tomar posse, neste dia 3, apenas o atacante Roberson foi contratado. Pelo menos mais seis reforços deverão desembarcar no Beira-Rio. É bem provável que nenhum deles tenha a recepção da torcida como D'Alessandro.



Taison será o reforço de maior destaque, caso consiga convencer os ucranianos do Shakhtar Donetsk a liberá-lo por um ano para o Inter. Nomes como Klaus, Marcelo Cirino, Douglas Moreira, Juninho... não chegam a povoar o imaginário dos colorados, mas o projeto do clube é remontar um time eficiente e pragmático. O investimento na comissão técnica segue sendo feito. Depois de buscar na Seleção Brasileira o analista de desempenho de Tite, Maurício Dulac, o Inter anunciou para coordenar as categorias de base Diego Cabrera, que há dois anos cuidava das categorias inferiores do São Paulo.



Inter deve receber proposta da Premier League por Anderson, e meia pode deixar o Beira-Rio

"A preferência é do Inter", diz empresário de Taison sobre possível investida de outros clubes



Se os reforços ainda não chegaram em peso, as saídas começam a ser projetadas. Alan Costa e Geferson deverão ser os primeiros a serem emprestados — para o Vitória —, enquanto que Ariel parece ter bom mercado no Nordeste e na América do Sul. Já Andrson e Alex precisarão provar durante a pré-temporada ter condições para realmente fazer a diferença em 2017. Caso contrário, dificilmente permanecerão. Zero Hora apresenta um balanço desse Inter em mutação para 2017.



Quem fica

Goleiros: Danilo Fernandes, Keiller, Marcelo Lomba e Jacsson ou Igor

Lateral: William

Zagueiros: Eduardo e Ernando

Volantes: Rodrigo Dourado, Bertotto, Anselmo

Meias: D'Alessandro, Seijas, Ferrareis, Andrigo e Valdívia

Atacantes: Nico López

Apesar da fraca temporada de estreia no Inter, Nico López surge como uma grande esperança para 2017. O atacante uruguaio trabalhou com Antônio Carlos nos tempos de Roma e o novo treinador colorado acredita que conseguirá fazer desembarcar em Porto Alegre o Nico López dos tempos de Nacional-URU. Nico parece sair em vantagem no ataque.



Quem pode sair

Geferson, Alan Costa, Artur, Ariel, Leandro Almeida e Marquinhos

Se em 2016 Inter e Vitória brigaram até o final por uma vaga à Série A (inclusive ensaiando uma disputa no Tribunal), fora de campo, há negócios à vista. O técnico Argel Fucks pediu à direção baiana as contratações do lateral Geferson e do zagueiro Alan Costa. O atacante argentino Arial também deve ser emprestado.

Quem já saiu ou sairá

Vitinho e Rak

pertence ao CSKA, da Rússia, e foi importante em 2016, marcando gols significativos, como na vitória sobre o Flamengo e o Coritiba, ambos no Beira-Rio. A pedida do clube russo, no entanto, foi além do que a direção colorada estaria disposta a pagar. Já o zagueiro Rak teve oportunidades com Argel e Falcão e não empolgou. O uruguaio atuou pelo time B, em competições da base, mas também perdeu espaço.

Quem será reavaliado

Ceará, Alex, Anderson, Fabinho, Fernando Bob, Sasha, Eduardo Henrique, Aylon e Brenner

Em uma temporada de decepções, quase todos eles foram mal. Lesões, dificuldades técnicas e até suspensões contribuíram para que esses jogadores ingressassem na temporada 2017 sob alguma desconfiança. caso não sejam negociados antes da pré-temporada, receberão chances com Zago. Anderson e Alex receberão atenção especial. A tendência, porem, é que sejam negociados ou liberados para outro clube.

Quem chegou

D'Ale e Roberson

O Inter não deve ter grandes contratações para a missão de retornar à Série A. A única de encher aeroporto, literalmente, foi o retorno de D'Alessandro. O meia argentino estava no River Plate e liderará o grupo de Antônio Carlos na Segunda Divisão. O atacante Roberson foi o primeiro reforço anunciado pela direção. O jogador encerrou o vínculo com o Juventude em novembro e chegou sem custos. Teve a confiança de Antônio Carlos em 2016 para retomar o seu bom momento e assumir a braçadeira de capitão em 2016.

Quem deve chegar

Klaus, Taison, Juninho e Cirino

Klaus, zagueiro do Juventude, pode ser o próximo anúncio do Inter. O atacante Cirino está na mira, assim como o volante Juninho, do Bahia. Na parte dos "sonhos possíveis" está Taison. O jogador pertence ao Shakhtar Donetsk e estaria disposto a renovar por mais um ano com o time da Ucrânia só para ser cedido por empréstimo ao Inter e ajudar o time do coração ao retorno para a Série A.

Quem deve retornar

Muriel, Thales, Cláudio Winck, Silva, Bertotto, João Afonso, Alex Santana, Taiberson, Cassiano, Maurides, Mike, Rivaldinho e Bruno Baio estão retornando de empréstimo. Mas poucos deles devem ser, de fato, aproveitado por Antônio Carlos. Winck, Bertotto, Mike e Rivaldinho devem ficar, enquanto os demais serão negociados.

Quem virá da base

A direção tratará a base como um suporte importante na busca pelo retorno à Série A. Nomes como o do volante Charles, por exemplo, ganha força. Ele chegou ganhar oportunidade com Falcão. O atacante Diego, trazido da Portuguesa, o lateral-esquerdo Iago e o zagueiro Ortiz também estão no páreo.



