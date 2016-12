Em entrevista, D'Ale diz sentir "um pouco de tristeza" por deixar River e faz balanço do ano na Argentina

Carinho

De volta ao Inter para a disputa da Série B em 2017, D'Alessandro fez um balanço do ano no River Plate. Em entrevista à TV oficial do clube argentino, o meia afirmou que a temporada "superou as expectativas" e ainda se disse "um pouco triste" por deixar o clube que o revelou para o futebol.



— Eu tenho um contrato com o Inter até o fim do ano que vem. Sabia que este momento ia chegar, de dizer tchau, adeus. Fui me preparando nos últimos dias. Tivemos duas partidas importantíssimas que não me deixaram parar muito, que foi o clássico e a final da Copa Argentina. Para mim, este ano no River foi espetacular, superou minhas expectativas voltar e ser campeão, não só de um título, mas de dois. Estou muito contente, feliz e, obviamente, com um pouco de tristeza por deixar o clube que me formou e me deu tudo — afirmou.

D'Alessandro também comemorou o fato de se sentir "respeitado e querido" em sua volta ao River:

— Era um sonho a cumprir voltar à equipe onde comecei, que me deu tudo. Era um objetivo que eu não sabia quando ia cumprir, mas que, com o passar dos anos, sentia que estava mais perto. Saio do clube com dois títulos, era algo que queria fazer parte. Foi uma felicidade imensa — resumiu.

O argentino tem contrato com o Inter até o final de 2018.

