Grupo de conselheiros pede auditoria independente nas contas dos últimos 10 anos do Inter

Ponta do lápis

Um grupo de conselheiros do Inter recolheu mais de mil adesões em um abaixo-assinado para realizar uma auditoria das contas do clube nos últimos anos. A ideia ganhou corpo inclusive com declarações públicas do presidente eleito Marcelo Medeiros.



Segundo os conselheiros Tiago Issa, André Miola, Juliano Barbosa, Felipe Mano e Fabiano Aita, todos integrantes do movimento Acorda, Conselho, a ideia é de abordar pelo menos os últimos seis anos, mas, se possível, aumentar para 10. E eles querem uma auditoria externa, que não tenha vínculos com o clube. Outros movimentos políticos também manifestaram desejo de apoiar a fiscalização e esmiuçar as finanças.



O documento foi entregue ao presidente do Conselho Deliberativo do Inter, Mário Sérgio Martins, em 19 de dezembro. Agora, cabe à presidência do CD decidir se leva adiante o procedimento.

