Inter analisa lista de emprestados para reforçar o grupo em 2017 

Quem fica?

Além de D'Alessandro, o Inter receberá para 2017 uma série de jogadores com contrato ativo com o clube e que estavam cedidos para a disputa da temporada de 2016. Os nomes já estão na mão do técnico Antônio Carlos que vai analisar caso a caso quem pode ser incorporado ao grupo que realizará a pré-temporada em Viamão.

Jogadores como Cláudio Winck, Bertotto e Maurídes já tiveram chances no grupo principal, mas por motivos diferentes acabaram cedidos para ganhar mais experiência. Outros garotos como Thales e Silva, que foram campeões da Série B com o Atlético-GO, ainda aguardam por uma sequência com a camisa colorada.

Outro caso que chama a atenção é o do goleiro Muriel. Ele tem mais cinco meses de contrato com o Inter e não deve permanecer no clube.

Veja um breve resumo de quem retorna:

Muriel - Foi titular desde que chegou ao Bahia. Deve ser utilizado como moeda de troca pelo Inter.

Thales - Esteve no grupo do Atlético-GO na Série B, mas foi pouco utilizado.

Cláudio Winck - Chegou à Chapecoense para a disputa do Brasileirão, mas logo perdeu espaço para Gimenez.

Silva - O volante chegou ao Atlético-GO em meio à Série B e também não teve sequência. Ainda sim, os goianos pretendem permanecer com o jogador.

Bertotto - O volante participou de 13 jogos com o Joinville na Série B.

João Afonso - O jogador atuou em 14 jogos da Série B pelo Criciúma, mas terminou a temporada no banco de reservas.

Alex Santana - O meia passou por Criciúma e Guarani na temporada. Terminou o ano como titular do time paulista no vice-campeonato da Série C. O atleta já tem um acerto com o Paraná, para 2017.

D'Alessandro - Retorna ao grupo colorado em 2017.

Taiberson - O atacante sofreu uma grave lesão no joelho enquanto estava no Náutico, logo no início da Série B. Está em fase final de tratamento.

Cassiano - O atacante fez 20 jogos e marcou 3 gols pelo Goiás na temporada. Terminou o ano no banco.

Maurídes - O jogador chegou ao Figueirense a pedido de Argel, que permaneceu pouco tempo no cargo. O atleta disputou 7 jogos e não marcou gols por lá.

Mike - O atacante chegou a disputar alguns jogos pelo Inter no ano, mas acabou emprestado ao Oeste. Fez 16 jogos na Série B e marcou um gol.

Rivaldinho - O centroavante ainda não estreou pelo Inter. Contratado para o time b, foi emprestado para o Paysandu, onde fez oito jogos e marcou um gol.

Bruno Baio - Marcou três gols nos 10 jogos que disputou na Série C pelo Criciúma.

Luque, Alisson Farias e Bruno Gomes estão emprestados para clube de fora do país e só retornam no meio do ano.

