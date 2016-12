Inter renova com Alan Ruschel até dezembro de 2018

Mais dois anos

O Inter anunciou na manhã deste sábado que prorrogou o contrato do lateral-esquerdo Alan Ruschel, 27 anos, uma dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense. O jogador renovou o vínculo até 31 de dezembro de 2018.

Leia mais:

Reforços que o Inter deveria pedir ao Papai Noel

"Vou aproveitar a vida melhor que antes", afirma lateral Alan Ruschel

Alan Ruschel fala sobre acidente e volta para casa: "Tive dois milagres, estar vivo e andando"



O acerto foi feito na noite desta sexta-feira, e o novo contrato será assinado em janeiro, quando a nova gestão do clube assume. Ruschel foi contratado pelo Inter em 2014 e foi emprestado para a Chapecoense na temporada de 2016. O atleta tem vínculo com o clube catarinense até maio de 2017.

Leia outras matérias sobre o Inter

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:



IOS

Android

*ZHESPORTES