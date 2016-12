Jornal baiano diz que Vitória está perto de acertar o empréstimo de Geferson

Mercado

O lateral-esquerdo Geferson está perto de ser emprestado pelo Inter para o Vitória. De acordo com o jornal A Tarde, da Bahia, o atleta passa férias em Salvador e já obteve a liberação do Inter para negociar com o rubro-negro.

A publicação destaca que hoje haverá uma reunião entre os representantes do atleta e o clube e que a finalização do negócio deve ocorrer nos próximos dias.

Leia mais:

Zé Victor Castiel: "Ansioso por novidades"

Pedro Ernesto: "Primeiros reforços"

Mercado da bola: as novidades desta terça no futebol brasileiro



Baiano de nascimento, Geferson foi indicado por Argel e estava na lista vazada em foto no Twitter do Vitória onde ainda estavam Alan Costa e Ariel, do Inter. O zagueiro também está em fase final de negociação com o clube baiano, já o centroavante optou por permanecer no Inter.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*RÁDIO GAÚCHA