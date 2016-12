Jornal chileno noticia interesse do Colo-Colo por D'Alessandro

Para disputar Libertadores

Principal reforço do Inter para a disputa da Série B em 2017, D'Alessandro está na mira do Colo-Colo, noticiou o jornal chileno La Tercera. A publicação afirma que o meia de 35 anos está na lista de desejos do técnico Pablo Guede para a disputa da Libertadores do próximo ano e que já houve um "primeiro contato" entre o clube e o jogador.

Segundo a reportagem, o gerente de futebol do Colo-Colo, Óscar Meneses, viajou ao Brasil, mas não há garantias de que seja para negociar com o Inter. A concretização da transação é "extremamente difícil", de acordo com uma fonte consultada pelo jornalista chileno.

O Colo Colo, no entanto, estaria "disposto a fazer um grande esforço econômico" para levar D'alessandro. Em sua volta a Porto Alegre, o argentino afirmou que retornou para ajudar o Inter a se "reerguer".

*RÁDIO GAÚCHA