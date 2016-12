Leonardo Oliveira: agente diz que futuro de Vitinho será mesmo no CSKA

Opinião

Conversei na noite de ontem com Miguel Góes, agente de Vitinho. O futuro do atacante deve mesmo estar na Rússia. Só mesmo uma proposta acima de 10 milhões de euros o livra de encarar o inverno do leste europeu a partir de 10 de janeiro. Confira como foi nossa conversa.

Qual será o destino do Vitinho em 2017?

No Brasil, será difícil ele ficar. Só se for um grande negócio, Os russos querem contar com o Victor, o CSKA briga para ser campeão russo e para jogar e a Liga dos Campeões em 2017. (N.R. o CSKA está em terceiro, a oito pontos do líder, o Spartak Moscou, seu grande rival).

O que prevê o calendário até a metade do ano?

Tem apenas a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. O CSKA saiu da Liga dos Campeões e não garantiu vaga na Liga Europa. A apresentação está marcada para 11 de janeiro, para a pré-temporada.

Como está a cabeça do Vitinho para voltar à Rússia?

Ele está tranquilo. O Victor gosta muito do Inter, queria da sequência, mas sabe que faz parte do processo voltar para lá. Só mesmo uma oferta milionária para fazer com que o CSKA aceite vendê-lo.

O CSKA só topa acima de 10 milhões de euros?

Acho que nem por esse valor. Ou eles têm um ótimo negócio financeiro ou não tem conversa. O clube acompanhou todos os jogos do Victor aqui, perceberam a evolução dele. O contrato é até 2020, e eles apostam nele. Olha, a chance de voltar par a Rússia é de 80%, até 90%. Mas o futebol dá muitas voltas, vai que surja alguma oferta.

O Vitinho teve problemas de adaptação. Aos 23 anos, acredita que está maduro para encarar o frio e a dureza no CSKA?

Olha, creio que ele chega para brigar por vaga no time, ser titular. O CSKA já o queria de volta no meio do ano, nós os convencemos de que seria melhor ficar mais seis meses no Brasil, para manter o processo de amadurecimento.