Leonardo Oliveira: o primeiro ato da reconstrução da imagem do Inter

Opinião

A nova direção do Inter nem assumiu de forma oficial mas já trabalha na reconstrução da imagem do clube. A renovação do contrato de Alan Ruschel até o final de 2018 é um movimento para mostrar ao Brasil que o rebaixamento não desumanizou o clube.

As declarações desencontradas da direção, que deixaram a impressão de que estava mais preocupada em se safar da Série B enquanto o mundo chorava as vítimas da Chape, arranharam a imagem do Inter e o fizeram alvo de críticas dos principais comentaristas do país. Ao renovar com Alan Ruschel, o presidente Marcelo Medeiros toma uma atitude com a grandeza que se espera de uma instituição do tamanho do Inter.