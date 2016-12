Má qualidade do CT do Inter preocupa nova direção: "Estrutura é muito precária"

Preocupante

Considerado ¿precário¿, CT do Inter sofeu com alagamentos em 2015.

Além de contratar reforços de qualidade para a disputa da Série B, a direção do Inter está preocupada em melhorar a estrutura para treinamentos. A má qualidade das instalações do CT do Parque Gigante, onde treina a equipe profissional, preocupa a nova direção, que tomará posse no dia 3 de janeiro.

— Preocupa não só a mim como a todos. A estrutura do Inter é muito precária. Em relação ao CT, dos grandes clubes, o Inter é o que tem o pior. Temos o estádio mais bonito e mais bem localizado do Brasil, mas como clube esquecemos desta situação do CT, que nos deixa inferiorizados em relação aos outros — alertou o vice-presidente eleito João Patrício Herrmann, em entrevista ao programa Esporte e Cia, da Rádio Gaúcha.

Segundo o dirigente, o clube investiu mal nos últimos anos priorizando outras áreas em detrimento da modernização do centro de treinamentos.

— O clube gastou muito dinheiro em estrutura de mida, na universidade do clube e esqueceu de estruturar esta questão (do CT). Faltou atenção do clube. Falo com muito cuidado para não culpar ninguém. Temos que entender o que ocorreu para evitar erros como este. O Inter fez investimentos errados em muitas situações — critica Herrmann, que vai participar do Conselho de Gestão do clube na nova diretoria liderada pelo presidente eleito Marcelo Medeiros.

O Inter já tem um terreno adquirido em Guaíba para construção de um novo centro de treinamentos, com catorze campos e acesso através do rio por catamarã. Porém, a conclusão das instalações ainda deve demorar. Por isso, a ideia é resolver o problema do CT do Parque Gigante em breve.

— O CT de Guaiba vai ser maravilhoso, mas ainda tem a obra e a questão econômica para resolver —esclarece o vice colorado.

Uma das medidas imediatas da nova gestão será integrar as divisões de base com o grupo profissional. Atualmente, as equipes de apoio trabalham em um outro CT em Alvorada, o que prejudica a avaliação de promessas do clube por parte da comissão técnica principal.

O complexo usado pelo grupo principal no Parque Gigante possui dois campos de treino. A ideia da direção é construir um terceiro para permitir que as equipes da base e profissional treinem simultaneamente.