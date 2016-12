Vice de futebol do Inter diz que já descartou reforços por ficarem contrariados em jogar a Série B

Reconstruindo

Aos poucos, o elenco do Inter começa a ser reformulado para 2017. Ainda que a nova gestão assuma o clube em 3 de janeiro, chegadas e partidas já estão em pauta. Roberson, ex-atacante do Juventude, foi o primeiro jogador a desembarcar no Beira-Rio. Por outro lado, Alan Costa e Geferson estão perto de assinar por um ano com o Vitória, a pedido de Argel Fucks. O novo vice de futebol colorado, Roberto Melo, vem dividindo o fim de ano entre o que define como negociações "difíceis" e negociações "extremamente difíceis".

— No geral, as coisas estão começando a caminhar bem. Mas, se logo em um primeiro contato, sentirmos que o jogador não está a fim, ou se fica um tanto contrariado pelo fato de ter de atuar na Série B, descartamos. E alguns nomes já foram descartados. Só vai jogar no Inter em 2017 quem realmente quiser crescer com o clube e ter um futuro aqui — avisou Melo.



O Inter deverá começar a temporada com um elenco formado por mais de 40 jogadores. Esse número, porém, cairá para 32 ou 33 já na pré-temporada, em Viamão — a primeira semana será com portões fechados e a segunda, com a presença da imprensa nos treinos.

— Não projetamos um número exato de reforços. Vamos priorizar as posições nas quais temos maiores carências. Carências técnicas e de lideranças. Já identificamos isso e vamos atacar esse problema em um primeiro momento — afirmou Roberto Melo.

Para a lateral-esquerda, o chileno Mena está na mira. Ele pertence ao Cruzeiro, estava emprestado ao São Paulo, mas o técnico Mano Menezes não conta com o seu retorno para 2017 — e também não será comprado pelo Morumbi. A outra "carência", um parceiro para Ernando na zaga, poderá ser compensada por Eduardo, em um primeiro momento, mas o Inter procura um xerife castelhano para a função.

— No momento, temos quatro estrangeiros no grupo: D'Alessandro, Nico López, Seijas e Ariel. Poderemos utilizar apenas cinco. Por isso, temos uma limitação — desconversou Melo.

O atacante argentino Ariel tem vínculo com o Inter somente até o meio do ano e interessa a clubes do Brasil (Vitória e Sport) e do Exterior. Dificilmente permanecerá.

Dois atacantes merecem atenção especial no Inter que se projeta para 2017. Um deles está no clube, Nico. O outro, pode retornar em janeiro: Taison.

— Nico é um talento, um grande jogador. O Antônio Carlos Zago trabalhou com ele na Roma, se conhecem e têm boa relação. Tenho certeza que Nico vai nos ajudar muito em 2017 — comentou o Roberto Melo. — Já o Taison, a negociação com o Shakhtar depende mais dele do que de nós, nesse momento. É claro que gostaríamos de contar com ele. Já conversamos com ele e, agora, precisamos esperar que ele vá à Ucrânia e consiga a liberação junto ao clube — acrescentou o vice de futebol.

Além desses jogadores, o atacante do Flamengo Marcelo Cirino, o volante do Criciúma Douglas Moreira e o zagueiro do Juventude Klaus são nomes que podem se tornar reforços para o time de Zago.

