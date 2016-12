Vice do Inter elogia Roberson, reforço colorado: "Tem tudo para somar" 

Primeira contratação

O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, falou ao Timeline Gaúcha desta terça-feira sobre a contratação do atacante Roberson, do Juventude. O atleta é o primeiro reforço confirmado do Colorado para a disputa da temporada de 2017 e tem um perfil que agrada à nova direção colorada.

- O Roberson tem a confiança do treinador, fez um grande Brasileirão na Série C, foi trabalhado, pesquisado, e tem tudo para somar - destacou o dirigente do Inter.

Melo afirmou ainda que o Inter não irá atrás de grandes investimentos para o próximo ano:

- Todas as chamadas grandes contratações, milionárias, que deixaram o clube em situação ruim, não deram grandes resultados. Para o dirigente é fácil anunciar um grande nome que gera um grande custo, mas que muitas vezes não dá resultado. (...) Não queremos jogador que venha aqui apenas para cumprir contrato.

O vice de futebol do Inter ainda elogiou alguns valores do grupo do Inter como Nico López, que deve ser uma aposta para 2017.

- O Nico (López) fica, é um grande jogador. (...) O Zago já trabalhou com o Nico na Roma e ele vai nos ajudar muito no ano que vem.

Por fim, o dirigente evitou falar sobre chegadas e saídas de atletas, mas garantiu que não haverá uma reformulação total no elenco:

- Vão sair jogadores, vão chegar, mas nada de muito brusco. O Inter tem um grupo qualificado, mas desequilibrado.

