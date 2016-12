Volante diz que ficaria feliz em fechar com o Inter, mas negocia renovação com o Bahia

Reforço?

Cotado para ser moeda de troca em negociação com o Bahia, Juninho prefere não se manifestar sobre o seu destino em 2017. O volante de 30 anos é um dos reforços pretendidos pelo Inter para o próximo ano — a ideia seria oferecer o goleiro Muriel e outros jogadores para trazer o atleta para o Beira-Rio. Juninho, porém, afirma que já conversa com o atual clube para renovar seu contrato.

— Tenho contrato com o Bahia ainda, estou muito feliz lá. Meu ano foi fantástico e, por isso, despertei interesse de vários clubes. Meu empresário disse que alguns clubes têm interesse, já ligaram para ele. Esse tipo de situação é com ele — explicou o volante. — Começou uma conversa de renovação com o Bahia. Meu empresário fez uma proposta, e o Bahia ficou de avaliar e dar o retorno — contou em entrevista ao Hoje nos Esportes desta segunda-feira.



Questionado se tem planos de jogar pelo Inter, Juninho desconversou. O jogador considerou a possibilidade, mas reiterou que o empresário dele é quem definirá questões ligadas a negociações.

— O Inter é um grande clube. Acho que todos os jogadores ficariam felizes de jogar no clube. Eu não sou diferente. Mas eu deixo essa parte com meu empresário, quero estar com a cabeça tranquila para aproveitar minhas férias — disse.



Um dos destaques da Série B de 2016 pelo Bahia, Juninho marcou 11 gols em 55 jogos. Apesar dos bons números na frente, ele esclareceu que prefere jogar como volante — e não como meia:

— A minha posição é volante. Mas tenho facilidade na saída de bola e finalização de longa distância. É onde me sinto mais à vontade para jogar e onde posso ajudar da melhor forma possível.

