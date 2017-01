Adão Júnior: preparador físico do Inter segue o estilo de trabalho de Paulo Paixão

Opinião

Carlos Pacheco é praticamente um sósia do ator Luis Gustavo. No Juventude, era chamado por todos de Vavá, personagem de sucesso no programa Sai de Baixo, exibido pela Globo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É da geração e segue o mesmo estilo de Paulo Paixão, consagrado por suas conquistas no Grêmio, Inter, Palmeiras, na Seleção Brasileira e reconhecido mundialmente.



Apesar de já ter passado dos 50 anos, o novo preparador físico do Inter se atualizou com as novas gerações e trabalha com metodologia moderna, ou seja, deixando sempre a bola fazer parte das atividades físicas dos jogadores. Estilo paizão, Pacheco mistura sua experiência com a juventude de seus auxiliares para escolher o melhor trabalho e tirar o máximo dos atletas.



Pacheco é o primeiro e único preparador físico do técnico Antônio Carlos Zago. Desde o primeiro time, o São Caetano, onde iniciaram a parceria, até o Inter, neste novo e grande passo na carreira do treinador. Ele ficou bastante tempo no Palmeiras, onde conquistou diversos títulos, entre eles uma Libertadores da América.

No competitivo Juventude de 2016, Carlos Pacheco, ou melhor, Vavá, tinha total respeito do grupo de jogadores. E o mais importante para um preparador físico: ninguém ficou fora de combate muito tempo por lesão muscular, nem mesmo jogadores com mais idade, como o meia Hugo e o zagueiro Pereira no Gauchão do ano passado. Só tem uma coisa que ele não gosta muito de fazer: dar entrevistas e aparecer na TV. Neste ponto, é totalmente o oposto do ator global.