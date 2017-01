Alemão deve chegar quinta-feira para assinar contrato com o Inter

Reforço

O Inter acertou todos os entraves e deverá apresentar na quinta-feira o lateral-direito Alemão, que disputou o último Brasileirão pelo Botafogo. O contrato com o jogador será de três anos. Nesta terça-feira, o clube carioca oficializou a desistência em renovar o vínculo com o atleta e mandou um documento anunciando a decisão para o Bragantino, detentor dos direitos econômicos.

Leia mais:

Inter encaminha renovação de destaques da base que subiram ao profissional

João Afonso, ex-Inter, é apresentado pelo Brasil-Pel

Zago fala sobre futuro de Anderson longe do Inter: "Talvez seja hora para mudar de equipe"



Pessoas ligadas à negociação garantem que todas as arestas foram aparadas e os entraves estão vencidos, faltando apenas os exames médicos e a assinatura de contrato. O presidente do Bragantino, Marcos Chedid, porém, afirmou não ter recebido contato do Inter. A proposta seria de R$ 600 mil, parcelados.

Alemão foi revelado no Taboão da Serra, de São Paulo, e passou por diversos clubes do interior paulista antes de chegar ao Bragantino, em 2015. Polivalente e de características ofensivas, o atleta pode atuar como lateral, como segundo volante e também como meia.

Além de Alemão, o Inter já apresentou o atacante Roberson, o zagueiro Neris e o lateral Uendel. O próximo da lista deve ser o zagueiro Klaus, ex-Juventude.

*ZHEsportes

-->