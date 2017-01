Alex diz que gostaria de ficar para ajudar a recolocar Inter na Série A: "Me despeço com o coração triste"

"Adeus ou até breve"

Antes de se pronunciar publicamente em evento marcado para as 18h desta quarta-feira, Alex se despediu do Inter em sua conta no Instagram. Em longa mensagem, o jogador citou "orgulho" por ter participado da história colorada e também agradeceu a torcedores e funcionários do clube — mas não deixou de expressar que gostaria de ficar no Beira-Rio:

— Hoje me despeço deste gigante com o coração triste,pois gostaria de permanecer e ajudar a recolocar o colorado no lugar de onde ele nunca deveria ter saído — escreveu o meia (confira a íntegra da postagem abaixo).

Alex rescindiu vínculo — com validade até julho — com o Inter. O anúncio foi feito na noite de terça-feira por meio de nota oficial publicada no site colorado. No comunicado, o Inter agradeceu "pelo talento, dedicação e profissionalismo demonstrados nos oito anos em que vestiu a camisa vermelha, tendo a certeza de que seus gols e sua contribuição serão pra sempre valorizados como merece um ídolo colorado e um dos jogadores mais vitoriosos da história do Clube".

Pelo Inter, Alex participou das campanhas vitoriosas da Libertadores e do Mundial em 2006. Além disso, conquistou seis campeonatos gaúchos (2004, 2005, 2008, 2014, 2015 e 2016), Recopa Gaúcha (2016), Copa Sul-Americana (2008), Recopa Sul-Americana (2007) e Copa Dubai (2008).

