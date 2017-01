Anderson Pico não descarta Inter, mas revela que não existe proposta 

"Sou profissional"

O lateral Anderson Pico revelou em entrevista na noite desta quarta-feira (4), no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, que não teria nenhum problema em atuar no Internacional, mas explicou que não atualmente, não existe nenhum tipo de negociação.



- Foi uma notícia que me pegou de surpresa. Estava com meus filhos e começaram a me falar sobre isso, que eu tinha que perder 11 quilos. Não tem nada, eu tenho contrato como Dnipro, falou o atleta do time Russo.

Durante essa primeira semana de 2017, vários nomes foram cogitados e um deles foi o de Pico, mas o atleta esclareceu a situação envolvendo seu nome.

- Pessoas ligadas ao Inter e a mim colocaram meu nome com a direção do Inter. Não tenho nada com o Internacional. Se tivesse eu não esconderia, pois é um grande clube seja na série A ou B. Sou profissional e não teria nenhum problema.

O lateral concluiu que atuaria pelo Inter sem nenhum problema e explicou que muitos torcedores só lembram de sua passagem pelo tricolor.

- Poucas pessoas sabem disso, mas eu também já atuei com o Inter. Tenho identificação pois sou cria do Grêmio, mas comecei no Inter.