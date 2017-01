Antes da estreia oficial em 2017, Inter fará jogos-treinos contra equipes de Santa Catarina

Pré-temporada

O novo Inter de Antônio Carlos Zago disputará dois jogos-treinos antes de estrear na temporada, em 1º de fevereiro, contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, em jogo válido pela Primeira Liga.

Leia mais:

Como e onde os jogadores de Grêmio e Inter começaram 2017



Durante o período de treinamentos em Viamão, no Hotel Vila Ventura, o Inter enfrentará o Inter de Lages e o Tubarão, ambos clubes de Santa Catarina, para os primeiros testes do ano. O primeiro jogo do Inter no Gauchão está marcado 4 de fevereiro, contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio.

O calendário da pré-temporada

11/01 – 10h: Reapresentação no CT Parque Gigante

11/01 – 11h: Abertura oficial da temporada na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio

11/01 a 15/01: Atividades no CT Parque Gigante

16/01 a 25/01: Atividades no Hotel Vila Ventura, em Viamão

* ZH Esportes