Ariel sofre lesão e está fora da pré-temporada do Inter

Problema

O atacante Ariel é mais um desfalque para o técnico Antônio Carlos Zago neste início de trabalho no Inter. O argentino sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e o prazo de recuperação, segundo a assessoria do clube, é de três semanas. Com isto, fica fora da pré-temporada, já que os trabalhos em Viamão terminam no dia 25 de janeiro.



Ariel se junta a outro atacante colorado no departamento médico, já que Sasha passou por uma cirurgia no tornozelo direito e só volta às atividades no mês de maio.



Além de Ariel e Sasha, mais dois jogadores tem desfalcado as atividades no CT por questões médicas: Valdívia sofreu uma pancada no tornozelo direito no treino de sexta e Nico Lopez está com uma virose. Ambos ficaram fora do treino deste sábado, mas devem seguir com o grupo para Viamão neste domingo, quando o Inter passa a trabalhar nas dependências do hotel Vila Ventura.