Aylon critica o gramado do Beira-Rio em vídeo publicado na internet

Vídeo que circula na internet mostra Aylon falando do gramado do Beira-Rio: "Gramado de série B" pic.twitter.com/456UCAZ6EK — Inferno Meu Destino (@Infernodestino) 11 de janeiro de 2017

A primeira polêmica do Inter em 2017 envolve Aylon. Na noite desta quarta-feira, um vídeo de autor desconhecido, publicado nas redes sociais, mostrou o jogador criticando o gramado do Beira-Rio.



— Gramado de Série B — diz o jogador, no momento da reapresentação do grupo dentro do estádio.



Não pegou bem. Rapidamente espalhado, o vídeo foi visto por vários colorados que criticaram o jogador.



— Se eu fosse dirigente, tu estarias fora do Inter — escreveu um deles.

Criticado por outro que disse "perdeu a chance de ficar quieto", Aylon rebateu em seu Twitter:



— Falei que era assim na Série B, já passei por isso, sei como é, vamos ter que passar por cima.



Sem receber jogos no momento, o gramado do Beira-Rio passa por tratamento. A primeira partida no local será no dia 1º de fevereiro, contra o Brasil-Pel, pela Primeira Liga.



