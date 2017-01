Como a nova direção, que assume nesta terça-feira, receberá o Inter

Novo comando

A partir das 20h desta terça-feira, no Centro de Eventos do Estádio Beira-Rio, Vitorio Piffero transmitirá a presidência do Inter para Marcelo Medeiros. O advogado de 56 anos foi eleito com 94,8% dos votos dos associados colorados e terá como principal missão devolver o clube à primeira divisão do futebol brasileiro.

Medeiros receberá um Inter com pouco dinheiro em caixa, com dívidas imediatas a pagar, mas com um novo aporte financeiro de R$ 115 milhões em direitos de TV e de um quadro social que volta a crescer — em uma tentativa de o torcedor ajudar a reerguer o clube.

Além de recuperar a imagem do Inter mundo afora, Marcelo Medeiros terá pela frente desafios como erguer o CT de Guaíba, melhorar o CT Parque Gigante, tornar Gigantinho e o complexo Beira-Rio instalações mais rentáveis. A montagem do grupo de Antônio Carlos Zago, porém, será a prioridade nas primeiras semanas de gestão.

— Acho que o grupo precisa de uma readequação. Não era um time para ter o desempenho que teve. Acho que nós temos jogadores que, com sequência, treinamento, ciência, motivação e comprometimento, podem ter rendimento bem melhor. Parece que, com questões pontuais e algumas mudanças na fotografia do grupo, podemos dar um início de temporada. Temos uma jornada longa, com Primeira Liga, Gauchão, Copa do Brasil. Nossa meta é voltar à elite do futebol. Quero fazer o Inter voltar à Série A. De cabeça em pé, fazendo uma campanha de honrar sua história. Os times grandes passam por dificuldades como a que vivemos, reencontram-se e voltam mais fortes — comentou Medeiros, em recente entrevista a ZH.

Nesta terça-feira, além da assunção de Marcelo Medeiros e de seus vice-presidentes à gestão do clube, 150 novos conselheiros tomarão posse para o biênio 2017/2018.

O elenco

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Keiller

Laterais: Ceará, Artur, Geferson, William e Raphinha

Zagueiros: Alan Costa, Ernando, Paulão e Eduardo

Meias: Rodrigo Dourado, Alex, Anderson, Anselmo, Fabinho, Fernando Bob, Eduardo Henrique, Andrigo e Seijas

Atacantes: Roberson, Ariel, Marquinhos, Aylon, Valdívia, Brenner, Nico López, Eduardo Sasha e Gustavo Ferrareis

Jogadores que retornarão de empréstimo

Muriel

Maurides

Augusto

D'Alessandro

Bertotto

Cassiano

João Afonso

Taiberson

Cláudio Winck

Bruno Baio

Réver

Bruno Gomes

Mike

Quem deverá subir da base

Leo Ortiz (zagueiro)

Iago (lateral-esquerdo)

Charles (volante)

Diego (atacante)

Rivaldinho (atacante)

Orçamento (previsto)

- R$ 332 milhões

Folha do futebol profissional

- R$ 6,5 milhões (com os encargos trabalhistas, esse valor pode chegar perto de R$ 10 milhões)

Dívidas

- De imediato, R$ 5,4 milhões em direitos de imagem não quitadas com os jogadores, os meses de novembro e de dezembro. Além disso, muitos fornecedores e funcionários terceirizados não foram pagos pela gestão Piffero. Ainda que sem uma confirmação oficial, integrantes da direção que assumirá nesta terça-feira acreditam que os "atrasados" girem na casa dos R$ 10 milhões.

- Segundo o presidente eleito Marcelo Medeiros, entre 2015 e 2016, a direção buscou mais de R$ 70 milhões em emprésitmos bancários. Contas que ainda precisarão ser quitadas ao longo na nova gestão.

- Dívidas de longo prazo somam R$ 150 milhões

- Passivo circulante é de R$ 230 milhões

- Déficit contábil de aproximadamente R$ 50 milhões

Patrimônio

- Gigantinho, Complexo Beira-Rio, CT Parque Gigante e CT de Guaíba

Quadro social

- 110.015 (inadimplência de 16,7%)

Desafios

- Conquistar o Hepta gaúcho

- Voltar à Série A

- Reformar o elenco

A nominata da nova direção colorada

Com Marcelo Medeiros, tomarão posse também os vice-presidentes do Conselho de Gestão do clube: João Patrício Herrmann, Alexandre Chaves Barcelos, Humberto Busnello e José de Medeiros Pacheco.

Os demais vice-presidentes

Vice-Presidente de Futebol: Roberto Melo

Vice-Presidente de Administração/Finanças : Alessandro Barcellos

Vice-Presidente de Relacionamento Social: Norberto Jacques Guimarães

Vice-Presidente de Marketing/Mídia: Gildo Sibemberg

Vice-Presidente de Patrimônio: Léo Centeno

Vice-Presidente Jurídico: Gustavo Juchem

Vice-Presidente de Planejamento: Eduardo Lacher

Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos: José Aquino Flores de Camargo

Secretário-Geral: Mauri Luiz da Silva

Ouvidora: Najla Diniz

Ouvidor-adjunto: Flavio Ordoque

* ZHESPORTES