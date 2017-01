Como é a estrutura do hotel que recebe a pré-temporada do Inter em Viamão

Pré-temporada

Depois de cinco dias de pré-temporada em Porto Alegre, a preparação do Inter tem novo endereço: sai o CT Parque Gigante, entra o hotel Vila Ventura, em Viamão. Sem William, Anderson e o goleiro Jacsson, por opção da comissão, técnica, além de Eduardo Sasha e Ariel, que se recuperam de lesões. O técnico Antônio Carlos Zago deve ganhar os reforços de Klaus, Uendel e Alemão ao longo da semana, o que o deixará com um grupo de 31 jogadores à disposição.

A silenciosa fortaleza, instalada na Estrada da Branquinha, distante 15 quilômetros do centro de Viamão, receberá o Inter pela primeira vez para uma pré-temporada. Recentemente, os 70 hectares do Vila Ventura, com o seu gramado avalizado pela Fifa, salas de musculação, piscinas a céu aberto, piscinas térmicas, piscinas para contraste com gelo, spas e luxuosas acomodações, recentemente abrigaram o Inter de Dunga e de Lisca para jogos pontuais — no total, desde 2006, o Inter se refugiou 12 vezes no ecoresort. Pré-temporada, será a primeira.



— Já temos a experiência de receber a seleção do Equador e a Seleção Brasileira por períodos mais longos, como os de uma pré-temporada. O Inter terá tudo aqui, as mesmas acomodações, e sem a necessidade de sair do complexo do hotel para treinar. Os jogadores vão se sentir em casa — promete Samuel da Silveira, proprietário do Vila Ventura.



De 15 a 25 de janeiro, a delegação colorada ocupará 28 apartamentos do Vila Ventura. No total, o hotel aguarda 45 colorados, entre atletas, comissão técnica, seguranças e pessoal de apoio. A nutricionista do clube coordenará o preparo das cinco refeições diárias dos jogadores. Os primeiros treinos deverão ser totalmente fechados. Por não ser mais época de alta temporada, os demais 51 apartamentos do Vila Ventura deverão contar com pouca ocupação. A fim de dar maior privacidade ao Inter, a administração restringirá as reservas nesses dias em que o clube estiver em pré-temporada.

Agora, o Inter voltará a realizar os treinos de começo de ano em solo gaúcho. Depois de intercalar três anos em Bento Gonçalves e outros três em Gramado, o QG colorado para essa distinta temporada 2017 será Viamão. O Inter ainda realizará jogos-treinos com o Inter de Lages-SC (dia 21) e com o Tubarão-SC (dia 24). A estreia na temporada será contra o Veranópolis, pelo Gauchão, em 29 de janeiro, fora de casa.



A lista do começo da pré-temporada

Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Keiller e Marcelo Lomba

Laterais: Artur, Ceará e Iago

Zagueiros: Neris, Eduardo, Ernando, Léo Ortiz e Paulão

Volantes: Anselmo, Charles, Eduardo Henrique, Fabinho, Fernando Bob e Rodrigo Dourado

Meias: Andrigo, D'Alessandro, Gustavo Ferrareis, Seijas e Valdívia

Atacantes: Aylon, Diego, Sasha, Brenner, Nico López e Roberson

O que o Inter encontrará no Vila Ventura

Acomodações

Foto: Camila Domingues / Especial

O Inter ocupará 28 dos 79 apartamentos do Hotel Vila Ventura. Os jogadores serão distribuídos em 24 quartos, cada um com duas camas box, com TV a cabo, frigobar, banheiro e varanda rústica.

Campos

Foto: Camila Domingues / Especial

São dois com dimensões oficiais. Um deles, porém, teve o gramado totalmente reformado pela agrônoma Maristela Kuhn — que também cuida do campo do Beira-Rio —, depois que a Seleção Brasileira o utilizou pela última vez, em preparação para a Copa América de 2015. Esse campo recebeu o selo de aprovação da Fifa e foi utilizado pela primeira vez pela seleção equatoriana, que passou três semanas concentrada no Vila Ventura, durante a Copa do Mundo de 2014. A pedido do Inter, uma torre de observação foi instalada ao lado do gramado, para as filmagens dos analistas de desempenho da comissão técnica.

Sala de musculação

Em frente ao campo principal, há uma ampla sala de musculação, com todos os equipamentos que há no CT Parque Gigante. essa sala foi utilizada pela primeira vez pelo Equador e, depois, por Neymar e companhia, em 2015. Anexo à sala de musculação, há os vestiários, com chuveiros, armários, banheiros e duas piscinas, uma delas para banhos de contraste, com gelo, muito utilizada nesse período de treinos para evitar lesões nos atletas. O gelo é produzido no hotel, são 400 quilos a cada turno.

Restaurante

Os jogadores farão as cinco refeições (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) no restaurante panorâmico do hotel, como os demais hóspedes, mas terão um espaço reservado. A nutricionista do Inter, Cintia Carvalho, é quem orientará a cozinha para que o cardápio dos atletas seja atendido à risca.

Piscinas

Foto: Camila Domingues / Especial

Parte do treino dos jogadores (ou mesmo do descanso) poderá ser feito nas piscinas do hotel. A principal delas, grande e a céu aberto, e a outra, térmica e fechada, decorada como se fosse uma gruta.

Privacidade

Foto: Camila Domingues / Especial

Um grande pórtico, com dois enormes portões de madeira, guarda a entrada do Vila Ventura. A privacidade é total. O gramado no qual o Inter vai treinar fica a 200 metros do hotel e o aceso é restrito, somente quem está no complexo consegue chegar a ele. Assistir aos treinos da estrada, é impossível. O muro, além de árvores e a mata em si, ao redor do ecoresort, tapam totalmente a visão de "espiões".

Dez pré-temporadas coloradas, de Dubai a Viamão



2008 - Porto Alegre-Dubai (Emirados Árabes)

2009 -Bento Gonçalves

2010 - Bento Gonçalves

2011 - Porto Alegre

2012 - Gramado

2013 - Gramado

2014 - Gramado

2015 - Bento Gonçalves

2016 - Orlando/Fort Lauderdale (EUA)

2017 - Viamão

Distâncias do Beira-Rio a...

Dubai: 12.900km

Orlando: 7264km

Bento: 126km

Gramado: 130km

Hotel Vila Ventura (Viamão): 37km

