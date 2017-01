Como foram as contratações de Medeiros e Melo, os homens fortes do futebol do Inter em 2014

Temporada

A dupla Marcelo Medeiros e Roberto Melo já comandou o futebol do Inter. Em 2014, no segundo ano da gestão Giovanni Luigi, Medeiros foi o vice de futebol, tendo em Melo o seu diretor. No ano anterior, Marcelo Medeiros e Luís César Souto de Moura dividiram o comando do futebol, sem a figura do "vice". Para 2014, Moura deixou a gestão, e Medeiros ocupou o cargo de vice de futebol.

Sob o comando da dupla Medeiros/Melo, o Inter contratou 13 jogadores para a temporada, buscou o técnico Abel Braga e levou de volta para o Beira-Rio o meia-atacante Eduardo Sasha, que estava há dois anos no Goiás. Entre as contratações, estão o goleiro Dida, os zagueiros Ernando e Paulão, além de Charles Aránguiz e de Nilmar. E renovou o contrato de D'Alessandro por mais três temporadas. Contratou também o atacante argentino Carlos Luque, então destaque do Colón no campeonato nacional, mas que não deu certo em Porto Alegre.



— A torcida pode confiar no Marcelo e no Roberto. Nesses dois anos em que ficou fora do clube, o Roberto Melo teve o mérito de se preparar muito, não apenas assistindo a jogos, mas também fazendo cursos, se especializando (cursou Análise de Desempenho, Gestão técnica e de Modelo de jogo, na Universidade do Futebol, e está cursando Gestão de Futebol, na Fundação Getúlio Vargas). Com o Jorge Macedo, que é um grande conhecedor do mercado, eles vão buscar jogadores com grande potencial e que ainda não estouraram. Acho que a contratação do Aránguiz serve como exemplo — comentou o ex-presidente Giovanni Luigi. — O Marcelo passou pelo futebol, nas categorias de base, como diretor e como vice, e isso é importante para um presidente. Eles contratarão jogadores que tenham fome de vencer, jovens, e que estejam no auge de suas formas físicas. Em 2014, Dida, Ernando e Paulão foram contratados quando estavam encerrando contratos com seus clubes, ficaram livres. E Nilmar veio pelos salários — acrescentou o ex-presidente.



Na prática , apenas o atacante Roberson foi contratado. Os zagueiros Neris e Klaus, além do atacante Marcelo Cirino surgem como possíveis reforços. O Inter busca ainda pelo menos um lateral-esquerdo — mas não será surpresa se dois jogadores forem contratados para a função.

— Reformulação é normal em toda a equipe. Vão acontecer saídas e chegadas. O Inter tem um grupo qualificado, com alguns desequilíbrios. Mas vamos corrigir isso. Estamos tomando pé da situação financeira para termos mais claros os passos que a gente pode dar. Sabemos as carências do clube. O Inter tem melhores condições que muitas das equipes brasileiras. Se tiver de fazer, vamos fazer (um esforço financeiro para contratar) — afirmou Roberto Melo.

Em 2014, o Inter conquistou o Campeonato Gaúcho, foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e encerrou o Brasileirão na terceira colocação, obtendo classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para 2017, Medeiros aposta que o clube buscará reforços a fim de formar um grupo para pelo menos duas temporadas no Beira-Rio.

— O Inter não está fazendo contratações para um ano, estamos fazendo contratações para o biênio e, possivelmente, alguns contratos poderão passar disso. Tirando o Palmeiras, que está fora da curva em termos de reforços, tem de ter muita cautela. Às vezes, se pode fazer um anúncio que encha aeroporto, esvazia os cofres do clube e não dá o resultado. Não estamos limitados ao anúncio que foi feito. Estamos trabalhando com cautela — disse Marcelo Medeiros.