Como foram os reforços do Inter no jogo-treino contra o Tubarão

O técnico Antônio Carlos Zago aproveitou o jogo-treino contra o Tubarão, nesta terça-feira, para testar as novidades do Inter para a temporada 2017. O desempenho dos cinco reforços que estiveram em campo no Vila Ventura na derrota para o time catarinense, no entanto, não chamou atenção. Veja como foram as caras novas coloradas no último teste do time antes da estreia no Gauchão, domingo, contra o Veranópolis:

Klaus

Fez parte da segunda equipe do Inter, que atuou no terceiro tempo. Colaborou na saída de bola, deficiente no começo do jogo-treino. Um lançamento para Junio chamou atenção, em lance que só não ganhou mais destaque porque a marcação impediu o avanço do lateral.

Neris

Jogou ao lado de Klaus. O gol saiu do mesmo lado em que o zagueiro trazido do Santa Cruz estava posicionado. Ainda assim, seria injusto culpá-lo. Esteve na média da equipe.

Uendel

Se teve atuação consistente no jogo-treino contra o Inter de Lages, nesta terça-feira sofreu com os avanços do Tubarão pelo lado esquerdo da defesa. Acabou sobrecarregado.

Alemão

Fez parte do terceiro time. O desentrosamento e o trabalho incipiente não lhe permitiram mostrar sua principal característica: o avanço ao ataque.

Roberson não conseguiu ter chances de gol Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Roberson

Esteve em campo no momento de mais dificuldade do Inter para criar. Como a marcação adversária era adiantada, quase não tocou na bola, apesar da disposição.

