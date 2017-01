D'Alessandro de Antônio Carlos Zago: como pode jogar o meia argentino no Inter

Um novo 10

Que D'Alessandro é a grande figura do Inter e que, por si só, a sua figura devolve ao torcedor a esperança perdida na temporada passada, ninguém duvida. Mas onde o 10 irá jogar nesse novo Inter de Antônio Carlos Zago? Talvez uma ideia do posicionamento do capitão colorado surja na tarde deste sábado, quando a equipe fará o primeiro jogo-treino do ano, contra o Inter de Lages, no hotel Vila Ventura.

Caso Zago opte pelo sistema à la Chelsea, de Antonio Conte, e seu 3-4-3 — já elogiado pelo técnico colorado —, qual seria a melhor função para o meia? O treinador do Inter, porém, se declarou desapegado a um esquema de jogo específico. Montará o time dentro de sua cultura brasileira e da sua formação italiana. Assim, é possível que o Inter versão 2017 seja um misto da habilidade nacional com um forte senso de marcação desde o meio-campo e ataques certeiros. Seja qual for a mecânica colorada, o certo é que D'Alessandro será peça-chave na reconstrução do Inter.

— A cada ano que passa, o futebol fica mais dinâmico. Jogadores de exceção são cada vez mais raros, e D'Alessandro é um jogador de exceção. Pode atuar centralizado ou pela direita, mas sempre protegido para que possa render mais — entende Bolívar, companheiro de D'Alessandro no Inter campeão da Libertadores de 2010 e futuro treinador.

Aos 36 anos, um ano a mais do D'Alessandro, Bolívar acredita que Zago precisará dar ao argentino uma faixa curta de campo para trabalhar, a fim de mantê-lo saudável a temporada toda:

— D'Alessandro deve ficar sempre perto da área. Não pode correr atrás de lateral. Alguém terá de dar cobertura a ele. No máximo, ele poderá dar aquela corridinha ao lado do volante, só para atrapalhar a saída de bola, para inibir. Até porque, na Série B, ele será o jogador mais visado, o que pode ajudar o Inter, pois a marcação será dobrada em cima do D'Alessandro.

No River Plate, D'Alessandro foi titular em 25 das 30 partidas da equipe na temporada 2016. Campeão da Copa Argentina, o River de Marcelo Gallardo manteve um sólido sistema defensivo, tendo no meia o principal organizador do meio-campo.

— Gallardo armou a equipe em uma espécie de sistema 4-2-2-2, no qual D'Alessandro jogava centralizado, como o organizador do time, em uma espécie de quadrado do meio para a frente. D'Alessandro tinha liberdade para chegar à área. Foi bem em alguns jogos, discreto em outros, mas, no geral, teve bom desempenho — comenta o repórter do Clarín, de Buenos Aires, Daniel Avellaneda.

Para o analista de desempenho e comentarista da Rádio Gaúcha, Gustavo Fogaça, porém, o posicionamento de D'Alessandro deve ser um pouco modificado, para que o camisa 10 possa ter um 2017 mais produtivo. Fogaça entende que o argentino pode ser uma espécie de Andrea Pirlo (ex-Milan, ex-Juventus, ex-capitão da seleção italiana e atualmente no New York City) colorado. Para isso, Fogaça cita os italianos, que dividem os armadores em "Registas" — que são aqueles que ficam mais atrás — e "Trequartistas" — que jogam mais avançados, que são mais incisivos no ataque.

— No futebol contemporâneo, ninguém personificou mais a figura do "Regista" que Pirlo. Os "registas" ditam o ritmo da partida com o controle técnico, tático e anímico do seu time e do adversário. Não é qualquer um que consegue exercer essa função. D'Alessandro pode — entende o analista. — Posicionado mais à frente, como "trequartista", já mostrou em seu desempenho de 2015, no Inter, e 2016, no River Plate, que não tem mais condições de brilhar como já brilhou. Atrasá-lo taticamente, como um "regista" fará o seu futebol renascer. E pode dar ao camisa 10 colorado um novo desafio que o fará criar fôlego para mais anos no futebol de alta intensidade — pondera Fogaça.

Com essa alteração de posicionamento, liberando Seijas para ser o "trequartista" do time, Gustavo Fogaça acredita que Zago ganhará um D'Alessandor renovado e ainda mais eficiente:

— Seguindo as pegadas de craques Pirlo, Gerrard ou Xavi, D'Alessandro pode liderar o Inter no difícil ano de 2017 e entregar ao time o que tem de melhor: futebol.

A partir deste sábado, D'Alessandro começará a sua nona temporada de Inter. Talvez com novas funções.

