Dispensado pelo Cruzeiro, Mena volta aos planos do Inter

Mercado

O lateral-esquerdo chileno Eugenio Mena voltou aos planos do Inter. Após ter seu nome descartado pela direção, por conta do alto salário, o negócio foi retomado depois de o Cruzeiro anunciar que o jogador da seleção do Chile pode procurar um novo clube, na tarde desta segunda-feira. O vínculo de Mena com o time de Belo Horizonte vai até o fim de janeiro de 2018 e ele não precisará se reapresentar na Toca da Raposa.

Leia mais:

William não renova e Inter deve negociá-lo por 6 milhões de euros

Inter vence o São José dos Campos e fecha primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

Piffero é hostilizado por colorados na praia e gremistas evitam briga



Assim, como o Inter ainda procura um jogador para a função, e como Mena surge como um negócio de ocasião, é provável que o Beira-Rio volte a investir as suas fichas no conterrâneo de Elias Figueroa.



* ZH Esportes